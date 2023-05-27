Байден про розміщення ядерної зброї в білорусі: "Вкрай негативна - ось моя реакція"
27 травня 2023, 21:27
Американський президент Джо Байден прокоментував угоду між росією і Білоруссю про переміщення російських ядерних боєголовок на білоруську територію.
Байден заявив, що негативно ставиться до переміщення російської тактичної ядерної зброї на територію Білорусі.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
Байдена запитали, як він реагує на заяви росії про переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі.
"Вкрай негативна - ось моя реакція", - сказав президент США.Сьогодні також стало відомо, що США перенесли дату можливого дефолту.