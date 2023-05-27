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Байден про розміщення ядерної зброї в білорусі: "Вкрай негативна - ось моя реакція"

27 травня 2023, 21:27
Байден про розміщення ядерної зброї в білорусі:
Американський президент Джо Байден прокоментував угоду між росією і Білоруссю про переміщення російських ядерних боєголовок на білоруську територію.

Байден заявив, що негативно ставиться до переміщення російської тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. 

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Байдена запитали, як він реагує на заяви росії про переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі. 

"Вкрай негативна - ось моя реакція", - сказав президент США.

Сьогодні також стало відомо, що США перенесли дату можливого дефолту.
БілорусьБайденядерна зроя

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