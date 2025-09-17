Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Берлін вперше підтримав використання заморожених активів рф для фінансування України

17 вересня 2025, 16:24
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Таке рішення стало відповіддю на посилений тиск з боку президента США Дональда Трампа та зростаючі побоювання щодо зменшення американської підтримки.

Німеччина, яка раніше обережно ставилася до використання заморожених російських активів, змінила свою позицію і тепер підтримує їхнє активніше застосування для фінансування потреб України. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Рішення Берліна відкрити двері для розширеного використання прибутків від російських активів відбулося на тлі зростаючого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає, щоб європейські союзники відігравали більшу роль у підтримці України.

За даними джерел агентства, ключовою мотивацією для Берліна стала загроза, що у разі скорочення допомоги з боку США основне фінансове навантаження ляже саме на німецьку економіку, яка є найбільшою в ЄС. Це, своєю чергою, може стимулювати зростання популярності правих популістів у Німеччині.

Європейські уряди та країни G7 наразі обговорюють шляхи ширшого використання заморожених російських активів для отримання стабільних доходів на підтримку України.

Переважна частина з приблизно 300 мільярдів доларів таких активів зосереджена саме в Європі.

Раніше цього місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має "знайти нові механізми", щоб змусити росію заплатити за розв'язану війну.

Німеччина тривалий час виступала за обережний підхід, посилаючись на потребу захисту європейського фінансового центру та дотримання принципу державного імунітету, який забороняє конфіскацію активів іноземних держав.

Однак зараз, за інформацією агенції, Берлін став активним прихильником використання прибутків від цих активів, що не порушує міжнародне право.

Очікується, що питання використання російських активів буде піднято:

  • на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Копенгагені вже цього тижня;

  • а також на саміті лідерів ЄС у жовтні.

Минулого тижня з'явилася інформація, що Єврокомісія готується винести на обговорення новий правовий механізм, який дозволить спрямовувати прибутки від заморожених активів рф без формальної конфіскації.

 
Німеччинаактиви рф

