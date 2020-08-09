Безробітний відкрив у гаражі безкоштовний магазин для людей, які під час карантину опинилися у скруті

"Людей змушують вибирати: оплатити рахунки чи прогодувати дітей. Ніхто не повинен ухвалювати такі рішення. Це нестерпно", - каже він

Шеф-кухар Барні Корріган зі штату Нью-Джерсі залишився без роботи, коли розпочалася пандемія. Він вирішив допомагати продуктами людям, як під час пандемії теж опинилися у скрутному становищі.

Барні каже, що йому пощастило з підтримкою родини: його дружина не втратила роботу і може забезпечувати сім'ю з чотирма дітьми, повідомляє "Громадське". Однак кількість безробітних усе одно зростала і Корріган вирішив допомогти людям із продуктами.

Фото: Barney’s Place Food Pantry

"Людей змушують вибирати: оплатити рахунки чи прогодувати дітей. Ніхто не повинен ухвалювати такі рішення. Це нестерпно", - каже він.

Спершу чоловік поставив біля свого будинку на вулиці невеличку шафку з крупами і консервами, але люди боялися підійти і взяти все необхідне.

Фото: Barney’s Place Food Pantry

Барні попросив друзів і знайомих пожертвувати трохи грошей чи продуктів. Вони надіслали стільки продуктів, що вони вже не вміщалися у шафці. До того ж про ініціативу дізналися безліч незнайомих йому людей. Тоді Корріган відкрив пункт роздачі їжі у своєму гаражу.

Якщо на початку квітня Барні забезпечував продуктами приблизно 8 родин, то за 5 місяців їх стало понад 60 щотижня.

Свій гараж він облаштував як міні-магазин. Люди можуть кожну другу суботу прийти і взяти все, що їм потрібно. Завдяки пожертвам у гаражі завжди є і свіжі овочі, фрукти, і молоко, і крупи. Також охочі можуть взяти у засоби гігієни: прокладки, памперси та туалетний папір.