Безробітний відкрив у гаражі безкоштовний магазин для людей, які під час карантину опинилися у скруті
Барні каже, що йому пощастило з підтримкою родини: його дружина не втратила роботу і може забезпечувати сім'ю з чотирма дітьми, повідомляє "Громадське". Однак кількість безробітних усе одно зростала і Корріган вирішив допомогти людям із продуктами.
Фото: Barney’s Place Food Pantry
"Людей змушують вибирати: оплатити рахунки чи прогодувати дітей. Ніхто не повинен ухвалювати такі рішення. Це нестерпно", - каже він.
Спершу чоловік поставив біля свого будинку на вулиці невеличку шафку з крупами і консервами, але люди боялися підійти і взяти все необхідне.
Фото: Barney’s Place Food Pantry
Барні попросив друзів і знайомих пожертвувати трохи грошей чи продуктів. Вони надіслали стільки продуктів, що вони вже не вміщалися у шафці. До того ж про ініціативу дізналися безліч незнайомих йому людей. Тоді Корріган відкрив пункт роздачі їжі у своєму гаражу.
Якщо на початку квітня Барні забезпечував продуктами приблизно 8 родин, то за 5 місяців їх стало понад 60 щотижня.
Свій гараж він облаштував як міні-магазин. Люди можуть кожну другу суботу прийти і взяти все, що їм потрібно. Завдяки пожертвам у гаражі завжди є і свіжі овочі, фрукти, і молоко, і крупи. Також охочі можуть взяти у засоби гігієни: прокладки, памперси та туалетний папір.
Фото: Barney’s Place Food Pantry
Барні каже, що його гараж став не просто безкоштовним продуктовим магазином, а і місцем для спілкування. Більшість відвідувачів - це його сусіди з міста Вествіль, які втратили роботу під час пандемії.
"Звичайна розмова з ним, наче терапія. Коли когось турбує добробут інших, то це дає надію тим, хто справді у скруті, що все буде добре", - розповів один із відвідувачів гаражу Джим Гаві.
Самі Барі вже сформував громадську організацію і планує допомогти ще більшій кількості людей.
"Я люблю готувати, тому моя мета - зрештою подавати гарячі страви в гаражі", - сказав він.
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