Націоналістів на "Олімпійському" з Порошенком не буде, - Білецький

Націоналісти вимагатимуть притягнення до відповідальності за корупцію в армії вже у нової влади

"Нацкорпус", "Нацдружини", полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані організації не братимуть участі в акціях під час заходів на НСК "Олімпійський" 14 квітня, де мають відбутися дебати за участі президента Петра Порошенка.

"За нашою інформацією, адміністрація президента та СБУ з метою зриву виборів готують силові провокації, в яких мають намір звинуватити Нацкорпус та Нацдружини. Заздалегідь заявляємо: ні Нацкорпус, ні Нацдружини, ні полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані з нами організації не будуть брати участі в акціях під час дебатів президента із самим собою", - заявив лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький, йдеться на сайті організації.

Білецький додав, що учасники організацій "не мають наміру запитувати у Порошенка про його друзів Свинарчуків", однак не згортають акцій "з вимогою покарати осіб, які розкрадають оборонну галузь".

"Будемо вимагати притягнення до відповідальності не лише Свинарчуків, але й Порошенка за корупцію в армії вже у нової влади після президентських виборів", - додав він.