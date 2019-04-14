Націоналістів на "Олімпійському" з Порошенком не буде, - Білецький
"За нашою інформацією, адміністрація президента та СБУ з метою зриву виборів готують силові провокації, в яких мають намір звинуватити Нацкорпус та Нацдружини. Заздалегідь заявляємо: ні Нацкорпус, ні Нацдружини, ні полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані з нами організації не будуть брати участі в акціях під час дебатів президента із самим собою", - заявив лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький, йдеться на сайті організації.
Білецький додав, що учасники організацій "не мають наміру запитувати у Порошенка про його друзів Свинарчуків", однак не згортають акцій "з вимогою покарати осіб, які розкрадають оборонну галузь".
"Будемо вимагати притягнення до відповідальності не лише Свинарчуків, але й Порошенка за корупцію в армії вже у нової влади після президентських виборів", - додав він.
Нагадаємо, що офіційні теледебати між кандидатами в президенти призначені на 20:00 19 квітня, але вони, найімовірніше, не відбудуться.
Володимир Зеленський ще на початку квітня викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський" і призначив їх на 19:00 19 квітня.
Порошенко має намір виконати вимогу закону і приїхати на теледебати і тому запропонував іншу дату дебатів на стадіоні - 14 квітня.
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