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Націоналістів на "Олімпійському" з Порошенком не буде, - Білецький

Націоналісти вимагатимуть притягнення до відповідальності за корупцію в армії вже у нової влади
"Нацкорпус", "Нацдружини", полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані організації не братимуть участі в акціях під час заходів на НСК "Олімпійський" 14 квітня, де мають відбутися дебати за участі президента Петра Порошенка.
Націоналістів на "Олімпійському" з Порошенком не буде, - Білецький Фото: Українська правда

"За нашою інформацією, адміністрація президента та СБУ з метою зриву виборів готують силові провокації, в яких мають намір звинуватити Нацкорпус та Нацдружини. Заздалегідь заявляємо: ні Нацкорпус, ні Нацдружини, ні  полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані з нами організації не будуть брати участі в акціях під час дебатів президента із самим собою", - заявив лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький, йдеться на сайті організації.

Білецький додав, що учасники організацій "не мають наміру запитувати у Порошенка про його друзів Свинарчуків", однак не згортають акцій "з вимогою покарати осіб, які розкрадають оборонну галузь".

"Будемо вимагати притягнення до відповідальності не лише Свинарчуків, але й Порошенка за корупцію в армії вже у нової влади після президентських виборів", - додав він. 

Нагадаємо, що офіційні теледебати між кандидатами в президенти призначені на 20:00 19 квітня, але вони, найімовірніше, не відбудуться.

Володимир Зеленський ще на початку квітня викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський" і призначив їх на 19:00 19 квітня.

Порошенко має намір виконати вимогу закону і приїхати на теледебати і тому запропонував іншу дату дебатів на стадіоні - 14 квітня.

 

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14 04 2019 11:30
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