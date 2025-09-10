білорусь посилює власну військову інфраструктуру

Зміни відбуваються на тлі підготовки до спільних із росією військових навчань "Захід-2025" та заяв про розміщення тактичної ядерної зброї.

Уряд білорусі провів масштабну модернізацію низки військових аеродромів, зокрема тих, з яких у 2022 році рф здійснювала атаки на Україну. Також країна розбудовує ракетну інфраструктуру на своїй території.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" спільно з білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress.

Журналісти проаналізували супутникові знімки Planet Labs і створили мапу військових об’єктів білорусі, які будуть задіяні під час спільних із росією навчань "Захід-2025" (12–16 вересня).

Особливу увагу приділили аеродрому "Лунинець" (понад 50 км від кордону з Україною). Тут відновили казарми, побудували нові ангари та склади пального, модернізували системи ППО та ракетні комплекси. З 2023 року там базується 56-й зенітно-ракетний полк.

Менш масштабно модернізували аеродроми "Ліда", "Барановичі", "Зябровка" і "Мачулищі": будували ангари, ремонтували злітні смуги, розширювали фортифікації, особливо в зонах зберігання палива.

Ракетна інфраструктура активно розвивається в районі міста Осиповичі. Там тривають масштабні будівельні роботи на базі 465-ї ракетної бригади, де розміщено ракетні комплекси "Іскандер-М" із новими ангарами.

За даними "Радіо Свобода", на території 1405-тої артилерійської бази боєприпасів, яку пов’язують із зберіганням ядерної зброї рф, реконструюють будівлі і будують нові казарми. Там також прокладають залізничну колію, що з'єднує бази.

Восени 2024 року виявлено будівництво нової військової бази поблизу мінська, яка, за оцінками експертів, може стати майданчиком для розміщення російських балістичних ракет "Орєшнік" і відігравати стратегічну роль у війні проти України.

Також місяць тому білорусь заявила про відпрацювання плану застосування комплексу "Орєшнік".