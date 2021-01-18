Біля Дарницького залізничного вокзалу в Києві відкрили цілодобовий пункт обігріву та безкоштовного харчув

У Києві біля Дарницького залізничного вокзалу відкрився цілодобовий пункт обігріву та безкоштовного харчування, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у понеділок.

"Відсьогодні пункт обігріву у вигляді намету буде розміщено біля Дарницького залізничного вокзалу на території парку "Привокзальний". Тепер кожен, хто потребує, може цілодобово: зігрітися, з’їсти гарячий обід і випити чай із печивом, отримати медичну допомогу та гуманітарну допомогу у вигляді теплого одягу", - йдеться у повідомленні, пише "інтерфакс-Україна".

Зазначається, що проект допомоги соціально незахищеним верствам населення під час зимових морозів реалізують громадська організація "Нагодуй голодного" за підтримки Дарницької районної державної адміністрації, спеціалізованих профільних служб і волонтерів.

Крім того, відвідувачі пункту можуть отримати безкоштовну консультацію із низки питань. Наприклад, як відновити документи, куди звернутися по медичну допомогу тощо, а за результатами експрес-обстеження звернутися до реабілітаційного центру або притулку.

Тим часом, за повідомленням КМДА із посиланням на Укргідрометцентр, 19 січня у столиці очікується морозна погода та ожеледь.

"У вівторок буде холодна погода: температура вночі 18-20°, удень 13-15° морозу, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. 20 січня у Києві хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 16-18°, удень 6-8° морозу", - передає прес-служба.

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