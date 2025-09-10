Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім стверджує, що США попереджали Катар про атаку Ізраїлю

10 вересня 2025, 09:35
Білий дім стверджує, що США попереджали Катар про атаку Ізраїлю
Фото: DW
У Досі це заперечують
У Білому домі назвали ізраїльський удар по Катару "прикрим інцидентом", який суперечить "цілям Ізраїлю чи Америки".
 
Про це розповіла речниця Білого дому Каролін Лівітт.
 
За її словами, інформацію про майбутній удар адміністрація Дональда Трампа отримала виключно від американських військових. Після цього, як вона зазначила, Трамп доручив своєму спеціальному посланцю Стіву Віткоффу проінформувати катарців про атаку, яку готує Ізраїль.
 
У Білому домі не схвалили "односторонні бомбардування Катару, суверенної держави та близького союзника Сполучених Штатів", і додали: "Президент Трамп дуже засмучений місцем цієї атаки». Однак Лівітт зауважила, що ліквідація Хамас є "гідною метою".
 
Речниця Білого дому додала, що після удару президент США окремо поговорив з прем’єр-міністром Ізраїлю та еміром та прем’єр-міністром Катару.
 
У розмові з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу Трамп зазначив, що прагне швидкого встановлення миру. Тоді як катарській стороні пообіцяв, що подібні атаки більше не повторяться, подякувавши Катару за "підтримку й дружбу", розповіла речниця Білого дому.
 
Однак речник Міністерства закордонних справ Катару заявив, що твердження про те, США заздалегідь попередили про ізраїльську атаку, "є хибним". За його словами, дзвінок від американського чиновника надійшов, коли вже пролунали вибухи.
 
Нагадаємо, що армія та контррозвідка Ізраїлю близько 16:00 9 серпня завдали авіаудару по столиці Катару Досі.
