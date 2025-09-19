Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та влаштували пастку окупантам

19 вересня 2025, 10:05
Також нашим захисникам вдалось знищити російського "Вітязя" - багатоцільовий тягач ворога.
Українські розвідники з центру морських операцій "Viking" встановили вночі на Тендрівській косі мінні загородження. 
 
Про це повідомляє ГУР МО України в Telergam.
 
"Успішний рейд на Тендрівську косу - бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження", - написали в розвідці.
 
Також в ГУР додали, що нашим бійцям з центру морських операцій вдалось ліквідувати "помічника" росіян на Тендрівській косі - багатоцільовий тягач "Вітязь".
 
"У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Вітязь", який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, - гусеничного русского "Вітязя" знищено", - зазначили в розвідці і додали, що боротьба з ворожою логістикою триває.
