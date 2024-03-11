Біженці, які підпадають під призов, повинні їхати воювати в Україну – міністр оборони Словаччини

Роберт Каліняк вважає, що це буде "найбільшою допомогою українській армії".

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що українські біженці, які підпадають під дію українського законодавства про військову повинність, мають їхати в Україну воювати. Таким чином, на його думку, не буде необхідності відправляти війська НАТО на територію України.

Про це повідомляє Štandard.

"З усіх біженців, яких ми захищаємо, надаємо їм дім і роботу, є група, яка підпадає під український закон про військовий обов'язок… Це, безумовно, краще, ніж відправляти туди наших солдатів", – сказав Каліняк 10 березня в ефірі ток-шоу V Politika, додавши, що вважає, що це буде "найбільша допомога українській армії, якщо вона матиме достатньо людей".

За його підрахунками, близько 300 тисяч українців, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення, підпадають під дію закону про призов.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був одним з перших, хто повідомив про ідею президента Франції Еммануеля Макрона ввести до України війська західних країн для протистояння російському вторгненню.