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Бізнес відреагував на відставку Смолія і попередив про негативний сигнал для інвесторів

Європейська бізнес-асоціація глибоко схвильована ситуацією, що відбувається навколо НБУ та його керівництва
У "Європейській бізнес-асоціації" відреагували на заяву голови Нацбанку Якова Смолія про відставку і закликають українську владу не допустити підриву незалежності Нацбанку.
Бізнес відреагував на відставку Смолія і попередив про негативний сигнал для інвесторів Фото: Економічна правда

Відповідне звернення асоціація оприлюднила у себе на сайті, зазначає "Громадське".

"Європейська бізнес-асоціація глибоко схвильована ситуацією, що відбувається навколо НБУ та його керівництва. Так, тиск на представників НБУ є негативним сигналом для іноземних інвесторів та міжнародних компаній, що працюють в Україні, оскільки ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні", - йдеться у заяві.

Там закликають владу забезпечити незалежність НБУ.  

"Крім того, надзвичайно важливою є кандидатура голови Центробанку - професіонала своєї справи, метою якого буде дійсно результат та продовження розпочатих реформ. Адже якщо дивитись на минулі роки, Національний банк забезпечив значне зниження інфляції, провів валютну лібералізацію, оздоровив банківську систему, тощо", - йдеться в повідомленні.

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03 07 2020 16:12
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