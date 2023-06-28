Блінкен заявив, що позиція Китаю щодо війни в Україні "стає всебільш складною" для Пекіна

Війна рф проти України згадувалася в його розмовах під час перебування в Пекіні минулого тижня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція щодо війни рф проти України, ймовірно, "стає все більш і більш складною" для Китаю.

Про це він сказав в ефірі телеканалу MSNBC, повідомляє CNN.

Блінкен сказав, що Китай одночасно намагався "шукати способи підтримати росію, в тому числі дипломатично просуваючи її аргументи, її фальшиві аргументи, по всьому світу" та "представити себе якимось миротворцем".

Він зазначив, що війна рф проти України згадувалася в його розмовах під час перебування в Пекіні минулого тижня, і "ми погодилися, що це те, про що ми повинні продовжувати говорити".

"Може настати момент, якщо з'явиться можливість для справжньої дипломатії і переговорів, коли Китай зможе відіграти позитивну і продуктивну роль. Це все ще, на жаль, я думаю, далеко в майбутньому. Але я думаю, що деякі суперечності між подвійними ролями, які намагається грати Китай, стають все більш і більш очевидними", – додав Блінкен.

Раніше повідомлялось, що Конгрес США закликає Китай припинити допомагати москві через ослаблення путіна.