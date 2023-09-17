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ПОЛІТИКА

Болгарські фермери планують масштабні протести після зняття заборони на імпорт зерна з України

17 вересня 2023, 16:17
Болгарські фермери планують масштабні протести після зняття заборони на імпорт зерна з України
Фото: google.com
Як відзначив прем'єр, заяви фермерів про нібито відсутність підтримки з боку держави є "абсолютно неспроможними".

В Болгарії фермери готуються до блокад по всій країні через відмову від бану щодо українського зерна. Прем'єр-міністр Ніколай Дєнков порівняв їх з "терористами".

Про це повідомляє БНР.

Як відзначив прем'єр, заяви фермерів про нібито відсутність підтримки з боку держави є "абсолютно неспроможними".

"Представники сектору… не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими", - заявив Дєнков. 

Зокрема він порадив виробникам зерна відмовитись від коштів ЄС, а вже після цього виступати проти заборони українських товарів. Коментуючи відмову фермерів зустрітись з ним, Дєнков додав: "Я не веду переговорів із терористами". 

Тим часом як пише видання, вже у понеділок фермери планують блокаду по всій країні, включно з прикордонними переходами

Нагадаємо, 14 вересня парламент Болгарії скасував заборону на імпорт українського зерна.

Болгаріяпротестиімпорт зерна

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