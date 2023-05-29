Боротьба з "тіньовим флотом", який транспортує російську нафту, розколює ЄС – Politico

Побоювання щодо обходу санкцій та екологічної катастрофи зростають. Але так само зростають і політичні суперечки щодо того, як з цим боротися.

Європейський союз хоче розправитися з армадою застарілих танкерів, більшість із яких належать Греції, що перевозять російську нафту по всьому світу та створюють ризики щодо екологічної безпеки.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що у проекті несхваленого досі одинадцятого пакету санкцій щодо рф Комісія пропонує заборонити судам, підозрюваним у незаконному транспортуванні російської нафти, виходити з європейських портів.

Коли Брюссель розпочав роботу над останнім пакетом санкцій, він був упевнений, що отримає одностайну підтримку країн ЄС, але цього не сталося. Європейські дипломати розповіли виданню, що ці пропозиції розлютили країни з великим торговим флотом, такі як Кіпр, Греція та Мальта.

Законність транспортування російської сирої нафти визначається обмеженням ціни, встановленим G7 у грудні 2022 року. Покупці повинні продемонструвати, що вони дотримуються цінового ліміту в 60 доларів за барель, перш ніж мати можливість використовувати західну доставку та страхування. Також ЄС ввів окремі санкції, які забороняють будь-який імпорт російської морської нафти до країн союзу.

"Якщо ви танкер, який покладається на будь-яку велику європейську страхову компанію чи страхову компанію Великої сімки, ви повинні дотримуватися ліміту ціни", — зазначає Крейг Кеннеді, дослідник Центру Девіса з досліджень росії та Євразії при Гарвардському університеті.

"Наприклад, багато грецьких кораблів щодня відправляються з росії, і більше половини всіх суден, які завантажуються в росії, застраховані та, ймовірно, фінансуються західними банками та страховими групами. Але всі вони отримують той папірець, де зазначено, що цей вантаж коштує менше 60 доларів. У більшості випадків сьогодні, але не у всіх", - зазначив він.

Однак фахівці знаходять все більше доказів того, що російська нафта продається за вищими цінами.

Також деякі інвестори купують дешеві танкери, яким понад 15 років, і використовувати їх, щоб ігнорувати обмеження цін на російську нафту. Ці вантажовідправники страхують свої судна не у великих компаніях, а звертаються до нових сумнівних організацій, які можуть не мати капіталу для виплат у разі катастрофи.

Західні країни також стурбовані тим, що судна вимикають свої системи автоматичної ідентифікації (AIS), щоб приховати справжнє походження свого вантажу. Це дозволяє їм плавати без відстеження, але також може збільшити ймовірність зіткнень.

Також є інформація про кораблі, які перевантажують сиру нафту на інші судна посеред моря, щоб ускладнити відстеження походження нафти.

У останньому проекті пакету санкцій ЄС зазначається, що "враховуючи різке збільшення шахрайства та пов’язаних із цим ризиків для навколишнього середовища суднами, що транспортують російську сиру нафту та нафтопродукти, намагаючись обійти обмежувальні заходи Союзу", ЄС має заблокувати "доступ до портів і шлюзів" Союзу для суден, які "підозрюються або виявлені в порушенні заборони на імпорт морської російської сирої нафти та нафтопродуктів до ЄС та узгодженого верхнього рівня ціни G7 шляхом участі в перевезеннях з судна на судно".

У промисловості також насторожено сприймають запропоновані зміни.

Асоціації судновласників Європейського співтовариства відмовилися коментувати ці дані, як і грецькі та мальтійські асоціації судновласників.

За словами Байрон Маккінні із S&P, боротьбу з судами, які перебувають у офлайні та здійснюють тіньові пересадки з судна на судно, можна вирішити, але лише за наявності достатньої політичної волі.

"Якщо ви почнете обмежувати це, то, очевидно, це вплине на грецьке судноплавство більше, ніж на будь-яку іншу державу в ЄС. Тож я вважаю, що там буде супротив", — сказав він.