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CУСПІЛЬСТВО

Боррель сподівається на схвалення військової допомоги Україні на 500 млн євро вже сьогодні

23 січня 2023, 12:05
Боррель сподівається на схвалення військової допомоги Україні на 500 млн євро вже сьогодні
Фото: Укрінформ
Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні можуть погодити новий транш для України у рамках військової допомоги. Йдеться про 500 млн євро
 
Боррель сподівається, що сьогодні країни Євросоюзу зможуть узгодити виділення нового траншу у розмірі близько 500 млн євро для військової підтримки України.
 
Він додав, що ці кошти стануть частиною фондів, які входять до структури Європейського фонду світу.
 
Жозеп Боррель повідомив, що сьогодні глави МЗС країн Євросоюзу обговорять військову підтримку України, зокрема, питання танків. За його словами, на засіданні Європейської ради з зовнішніх справ буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
 
МЗСвійськова допомогаЄС.Борель

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