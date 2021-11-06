Бойовики 12 разів порушували "тишу" на Донбасі, один військовий дістав поранення
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".
Пораненому надали першу медичну допомогу та доправили до госпіталю. Стан його здоров'я оцінюють як середньої тяжкості.
У штабі зафіксували обстріл із мінометів 82-го калібру біля Шумів, а з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля Причепилівки.
Неподалік Водяного на Приазов'ї зафіксували 4 факти порушення "тиші" зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А біля Водяного біля Донецька бойовики використовували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, бойовики обстрілювали українські позиції біля Старогнатівки, Луганського та Пісків. У штабі заявили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Читайте також: Зеленський: Ми на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита