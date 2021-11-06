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Бойовики 12 разів порушували "тишу" на Донбасі, один військовий дістав поранення

Стан здоров'я військового оцінюють як середньої тяжкості
Бойовики упродовж 10 червня 12 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.
Бойовики 12 разів порушували "тишу" на Донбасі, один військовий дістав поранення Фото: Олександр Матяш

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".

Пораненому надали першу медичну допомогу та доправили до госпіталю. Стан його здоров'я оцінюють як середньої тяжкості.

У штабі зафіксували обстріл із мінометів 82-го калібру біля Шумів, а з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля Причепилівки.

Неподалік Водяного на Приазов'ї зафіксували 4 факти порушення "тиші" зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А біля Водяного біля Донецька бойовики використовували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, бойовики обстрілювали українські позиції біля Старогнатівки, Луганського та Пісків. У штабі заявили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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11 06 2021 14:01
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