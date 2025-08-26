БПЛА атакували залізничну станцію "Урожайна" в Криму
26 серпня 2025, 13:13
Фото: www.ekathimerini.com
В Криму ЗСУ вивели з ладу важливі російські об'єкти логістики
На території тимчасово окупованого півострова Крим Сили спеціальних операцій ЗС України вивели з ладу важливі об'єкти логістики, які забезпечують військові частини російської окупаційної армії.
Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.
"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим, в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф", - йдеться у повідомленні.
Водночас у Telegram-каналі "Око Гора" з’явилася інформація про те, що БПЛА атакували залізничну станцію "Урожайна" в Криму.
"Зважаючи на характерний чорний дим, горить тягова підстанція. 20 атака за залізницею за останні 35 днів, 150 км від ЛБС", - йдеться у публікації.
Чи цей об’єкт також є результатом дій українських захисників, не уточнюється.