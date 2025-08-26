В Криму ЗСУ вивели з ладу важливі російські об'єкти логістики

На території тимчасово окупованого півострова Крим Сили спеціальних операцій ЗС України вивели з ладу важливі об'єкти логістики, які забезпечують військові частини російської окупаційної армії.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим, в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Telegram-каналі "Око Гора" з’явилася інформація про те, що БПЛА атакували залізничну станцію "Урожайна" в Криму.