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Бронетехніка ЗСУ діє за останньою лінією оборони рф в Запорізькій області – ISW

22 вересня 2023, 09:49
Бронетехніка ЗСУ діє за останньою лінією оборони рф в Запорізькій області – ISW
Українська бронетехніка уже діє за останньою лінією оборонних укріплень рф, які наразі проривають українські сили на заході Запорізької області.

На думку ISW ще рано стверджувати, що Збройні сили повністю прорвали цей оборонний шар окупантів. 

Про це пише Інститут вивчення війни.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, вказують на те, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень типу "зуби дракона", які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Однак незрозуміло, чи утримують українські війська ці позиції", - пише інститут. 

Аналітики вперше спостерігають, що ЗСУ використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони.

ISW наголошує, що присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній цього шару у достатній мірі для того, щоб перекинути свою техніку вперед.

"Здатність українських військ перекинути бронетехніку до найпотужніших російських оборонних рубежів, призначених для їх зупинки, і прорвати їх, а також керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі", − додали аналітики ISW. 

Нагадаємо, що раніше ISW писали, що ЗСУ під час наступу під Бахмутом розбили елітні частини окупантів.

 

ЗСУISWлінія оборони

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