Британія чекає на дозвіл США для використання ракет Storm Shadow Україною –The Times

США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення.

Велика Британія не може дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території росії через опір з боку США.

Про це пише The Times.

США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Про це, зокрема, нещодавно говорила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Тож Велика Британія чекає на схвалення Штатів, перш ніж дозволити українцям використовувати ракети. Лондон надіслав відповідний запит Вашингтону понад місяць тому, та досі не отримав відповіді.

Щоб дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю, Велика Британія має отримати схвалення не тільки від США, але й від Франції та третьої неназваної країни НАТО, зазначає The Times. Джерела видання підкреслили, що Лондон не звинувачує США в затягуванні процесу — подібні рішення «вимагають часу».

При цьому повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер заявив Times Radio, що питання використання британської далекобійної зброї — це справа Лондону і Києва. The Times зазначає, що США можуть чекати підсумків операції ЗСУ в Неназваний член Комітету з питань оборони України розповів The Times, що Україна була змушена провести Курську операцію через відмову Заходу дозволити Києву використовувати їхні далекобійні ракети по цілях у росії.

Далекобійна авіаційна ракета класу "повітря — земля" Storm Shadow / SCALP EG — це спільна розробка Франції та Великої Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Ракета може проривати оборону потужних систем ППО, має бойову частину 450 кг і здатна летіти на понад 560 км.

Нагадаємо, Вашингтон розглядає можливість відправки Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM, які летять на більш як 370 км.