Сполучене Королівство, яке є наближеним до Сполучених Штатів в обороні, змушує союзника твердо протистояти президенту путіну через побоювання, що росія становить загрозу існуванню Європи.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Британія працює з американськими республіканцями, переконуючи їх стати на бік України.

Так, глава МЗС Британії Девід Камерон разом з колегами зробили пріоритетом звернення до республіканців. Вони намагаються переконати їх змінити свою позицію стосовно України.

На відміну від США, де Україна нібито відійшла на другий план через політичні суперечки, в Британії позиція залишається одностайною вже протягом майже двох років війни.

68% жителів Британії активно виступають за допомогу Україні. Ще 53% впевнені, що допомога має надходити в Київ "стільки, скільки потрібно". Видання пояснює таку позицію тим, що британці відчувають небезпеку через можливе вторгнення росії на власну територію.

Проте Британія таким чином не лише захищає власних громадян, а й намагається посилити свої позиції на міжнародній арені. Без необхідності виділяти власні війська Великобританія може стати одним зі світових лідерів за "відносно скромні витрати", повідомляє видання.

Вже зранку ми оприлюднили заяву, в який лідер республіканців Макконнелл підтримав допомогу Україні.