Британія лобіює республіканців США щодо України – The New York Times
Про це йдеться в матеріалі The New York Times.
Британія працює з американськими республіканцями, переконуючи їх стати на бік України.
Так, глава МЗС Британії Девід Камерон разом з колегами зробили пріоритетом звернення до республіканців. Вони намагаються переконати їх змінити свою позицію стосовно України.
На відміну від США, де Україна нібито відійшла на другий план через політичні суперечки, в Британії позиція залишається одностайною вже протягом майже двох років війни.
68% жителів Британії активно виступають за допомогу Україні. Ще 53% впевнені, що допомога має надходити в Київ "стільки, скільки потрібно". Видання пояснює таку позицію тим, що британці відчувають небезпеку через можливе вторгнення росії на власну територію.
Проте Британія таким чином не лише захищає власних громадян, а й намагається посилити свої позиції на міжнародній арені. Без необхідності виділяти власні війська Великобританія може стати одним зі світових лідерів за "відносно скромні витрати", повідомляє видання.
Вже зранку ми оприлюднили заяву, в який лідер республіканців Макконнелл підтримав допомогу Україні.