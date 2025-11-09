Британія надає Бельгії допомогу у протидії невідомим дронам

Бельгія звернулася до Лондона по допомогу на початку тижня.

Велика Британія направила своїх військових та спеціальне обладнання до Бельгії, щоб допомогти країні впоратися із загрозою від невідомих безпілотників, які останнім часом з’являються над її військовими базами та аеропортами.

Про це повідомив начальник Штабу оборони Великої Британії Річард Найтон в інтерв’ю BBC.

За його словами, Бельгія звернулася до Лондона по допомогу на початку тижня, після того як кілька невідомих БпЛА було помічено в повітряному просторі країни.

"Ми ще не можемо підтвердити, хто саме стоїть за цими вторгненнями, але є підстави вважати, що дії могли бути скоординовані "на замовлення москви”", — сказав Найтон.

Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що британські фахівці та техніка вже вирушили до Бельгії. Раніше свою підтримку Брюсселю також запропонувало Міністерство оборони Німеччини.

Що передувало

У ніч проти 3 жовтня близько 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, неподалік німецького кордону. База є великим тренувальним полігоном, на території якого проводяться стрілецькі навчання.

Пізніше — 25 і 26 жовтня — кілька безпілотників знову зафіксували над військовим об’єктом у комуні Марш-ан-Фамен.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив 2 листопада, що невідомі дрони, ймовірно, намагалися визначити місцезнаходження винищувачів F-16, складів боєприпасів та іншої стратегічної інфраструктури.

"Ми не можемо прямо звинуватити росію, але альтернативних пояснень майже немає", — зазначив Франкен.

Увечері 4 листопада влада Бельгії була змушена тимчасово закрити аеропорти в Брюсселі та Льєжі через нові появи безпілотників у повітряному просторі країни.