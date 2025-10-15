Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія надала Україні за пів року 85 тисяч військових дронів

15 жовтня 2025, 08:07
Британія надала Україні за пів року 85 тисяч військових дронів
Найближчим часом буде укладено нові угоди на постачання Україні додаткового обладнання.

За шість місяців Велика Британія поставила Україні більш ніж 85 тисяч військових безпілотників.

Про це повідомив уряд країни на офіційному сайті.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що для збільшення виробництва було інвестовано 600 мільйонів фунтів стерлінгів. БПЛА використовуються для точних ударів по інфраструктурі росіян, розвідки та припинення діяльності ворога поза лінією фронту.
 
На зустрічі контактної групи щодо оборони України у Брюсселі Гілі закликатиме союзників збільшити надходження дронів для ЗСУ, щоб "перевершити ескалацію путіна". Міністр також заявить про продовження зобов'язань Британії щодо патрульних місій на східному фланзі НАТО до кінця року, щоб запобігати спробам кремля "перевірити" єдність Альянсу дроновою активністю.  
 
