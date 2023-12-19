Британія нарощує військово-морську допомогу Україні, щоб "підтримати Київ у боротьбі" – The Telegraph
Про це пише британська газета The Telegraph.
"Майбутній Меморандум про взаєморозуміння пообіцяє підтримувати Київ у боротьбі з росією, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими", - пише видання.
Пакт міститиме обіцянки післявоєнних "гарантій безпеки", які стримуватимуть рф, якщо вона знову зважиться на напад, включно з посиленням поставок зброї і санкціями.
Британські офіційні особи повідомили українським колегам, що в рамках запланованого Меморандуму про взаєморозуміння країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу України.
Британські військові вражені діями України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити. Частина озброєння, яке використала Україна, в тому числі ракети Brimstone, надійшла з Британії, яка досі має один з найпотужніших військово-морських флотів в світі.
Нещодавно також стало відомо, що Британія допоможе Україні з ремонтом артилерії та виробництвом дронів.