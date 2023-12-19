Британія та Україна найближчим часом підпишуть 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід для допомоги Києву, щоб контролювати Чорне море.

Про це пише британська газета The Telegraph.

"Майбутній Меморандум про взаєморозуміння пообіцяє підтримувати Київ у боротьбі з росією, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими", - пише видання.

Пакт міститиме обіцянки післявоєнних "гарантій безпеки", які стримуватимуть рф, якщо вона знову зважиться на напад, включно з посиленням поставок зброї і санкціями.

Британські офіційні особи повідомили українським колегам, що в рамках запланованого Меморандуму про взаєморозуміння країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу України.

Британські військові вражені діями України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити. Частина озброєння, яке використала Україна, в тому числі ракети Brimstone, надійшла з Британії, яка досі має один з найпотужніших військово-морських флотів в світі.

Нещодавно також стало відомо, що Британія допоможе Україні з ремонтом артилерії та виробництвом дронів.