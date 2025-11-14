Британія призупинила санкції проти болгарської "дочки" "Лукойла"

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій повідомило про видачу ліцензії, яка дозволяє здійснювати платежі та переказувати гроші двом підприємствам Болгарії.

Британія призупинила санкції проти НПЗ в Бургасі та пов'язаних з ним автозаправних станцій, які належать нафтовому гіганту рф "Лукойл".

Зокрема, компанії і банки до 14 лютого можуть здійснювати операції з Lukoil Neftochim Burgas AD і Lukoil Bulgaria EOOD, операторами НПЗ і автозаправних станцій. Це стосується і їхніх дочірніх компаній.