Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія та ЄС розглядають можливість проведення першого саміту для покращення відносин після Brexit

17 липня 2024, 17:29
Британія та ЄС розглядають можливість проведення першого саміту для покращення відносин після Brexit
Фото: 2ВМ
Офіційні особи ЄС та Британії підтвердили, що засідання буде подібним до тих, які політичний блок вже проводив з третіми країнами, такими як Індія та Китай.

Великобританія та Європейський союз (ЄС) розглядають можливість проведення першого двостороннього саміту з метою "перевантаження" відносин після Brexit. 

Про це повідомляє  Financial Times

Офіційні особи ЄС та Британії підтвердили, що засідання буде подібним до тих, які політичний блок вже проводив з третіми країнами, такими як Індія та Китай. 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, своєю чергою, планує продовжити зусилля з відновлення своєї країни на світовій арені під час зустрічі з майже 50 європейськими лідерами у Бленгеймському палаці цього четверга. 

Обидві сторони заявили, що плани щодо проведення саміту перебувають у ранній стадії, втім від початку очолювання посади голови британського уряду Стармер дав зрозуміти, що планує відновити взаємодію з брюссельськими інституціями.

Після нещодавньої перемоги у виборах новоспечений прем'єр також мав телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді ж Британія назвала відносини між країною та ЄС "унікальними". 

Також цього понеділка, 15 липня, голова Міністерства європейських відносин Нік Томас-Саймондс провів перемовини з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. 

"Відбулося багато плідних дискусій. Але це тільки початок", - заявив уряд Британії. 

Brexit - це процес виходу Великої Британії з ЄС, який розпочався після референдуму 23 червня 2016 року, де 51.9% виборців проголосували за вихід. Основні причини включали бажання відновити суверенітет країни, контроль над імміграцією та незадоволеність політиками ЄС. Офіційно Велика Британія залишила ЄС 31 січня 2020 року.

ЄвросоюзBrexitВелика Британія

Останні матеріали

Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється