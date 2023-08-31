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ПОЛІТИКА

Британська оборонна компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні – вироблятиме гаубиці L119

31 серпня 2023, 11:51
Британська оборонна компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні – вироблятиме гаубиці L119
Джерело: president.gov.ua
За даними пресс-служи, президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками BAE Systems та подякував генеральному директору компанії Чарльзу Вудберну за рішення відкрити представництво в Україні.

Транснаціональна компанія BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні відкриє своє представництво в Україні. Також компанія локалізує виробництво в Україні.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

За даними пресс-служи, президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками BAE Systems та подякував генеральному директору компанії Чарльзу Вудберну за рішення відкрити представництво в Україні.

Президент відзначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, вже активно діє в Україні, допомагає наближати перемогу в протистоянні з російським агресором та отримує надзвичайно схвальні відгуки українських військових.

За підсумками зустрічі було підписано угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.

Як уточнили в Мінстратегпромі, зокрема, планується локалізація партнерського виробництва гармат L119 - 105-мм гармат виробництва США, що буксируються, призначених для підтримки піхоти, десантних військ і штурмових груп.

BAE Systems працює в галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічної сфери. Зокрема, вона займається виготовленням танків Challenger та гаубиць М777. У компанії працює 90 тисяч людей у 40 країнах.

війнаБританіявиробництво в Українігаубиці L119

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