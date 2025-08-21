Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британські мільйонери втікають з країни – Bloomberg

21 серпня 2025, 11:11
Британські мільйонери втікають з країни – Bloomberg
Причина – можливе запровадження податку на багатство.
Більше половини заможних жителів Великої Британії заявили, що будуть схильні покинути країну, якщо уряд запровадить податок на багатство. Такі дані наводить консалтингова компанія Arton Capital, яка опитала понад 1 тисячу респондентів зі статком від 1 млн фунтів стерлінгів ($1,4 млн) наприкінці липня — на початку серпня.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Більше половини заможних жителів Великої Британії заявили, що будуть схильні покинути країну, якщо уряд запровадить податок на багатство.
 
Близько 60% учасників дослідження зізналися, що очікують вищої якості життя за кордоном. США очолили список кращих напрямків для переїзду британських мільйонерів, за ними йдуть Канада, Австралія та ОАЕ. У дослідженні наголошується, що вибір на користь цих країн пояснюється поєднанням нижчих податків та англомовного середовища.
 
"Велика Британія знаходиться в точці перелому. Введення податку несе безліч наслідків, і чим довше зберігається невизначеність, тим вищий ризик витоку капіталу, талантів та довгострокових інвестицій у країни, де забезпечена більша стабільність для людей та їхнього майбутнього", — заявив генеральний директор Arton Capital Арманд Артон. 
 
Дослідження відображає лише частину настроїв серед багатих британців, але перегукується зі спостереженнями Bloomberg: за даними агентства, в останні місяці кількість лідерів, що їдуть, помітно зросла. При цьому 66% мільйонерів, як і раніше, вважають Велику Британію привабливим місцем для вкладень.
 
Згідно з опитуванням Arton Capital, 82% опитаних висловили готовність інвестувати в так звані «золоті візи» або програми громадянства через інвестиції за кордоном.
 
Велика Британія закрила власну схему в 2022 році через побоювання зловживань, проте, за інформацією Bloomberg, влада обговорює запуск нового формату для іноземних інвесторів.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється