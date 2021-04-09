Британські вчені створили джойстик, який допоможе людям після інсульту відновити функції рук

Після інсульту у людей може виникнути зниження сили м'язів. За даними університету, 60% людей, які пережили інсульт, стикаються з цією проблемою

Британські вчені розробили джойстик, завдяки якому люди під час реабілітації після інсульту можуть покращити функції рук.

Чоловік із джойстиком, який допомагає у реабілітації після інсульту Фото: Імперський коледж Лондона

Дослідження опублікували у Neurorehabilitation & Neural Repair, передає пресслужба Імперського коледжу Лондона, повідомляє "Громадське".

Після інсульту у людей може виникнути зниження сили м'язів. За даними університету, 60% людей, які пережили інсульт, стикаються з цією проблемою. Щоб покращити функції рук, пацієнти мають виконувати повторювальні вправи.

Для цього британські вчені створили джойстик GripAble, який складається з електронного руків'я та без кабелю під'єднується до планшета. Пацієнти мають стискати, повертати та підіймати руків'я, а воно вібруватиме у відповідь на виконання завдань під час гри.

У клінічному випробуванні взяли участь 30 пацієнтів після інсульту, але 26 із них навчилися користуватися джойстиком. Після навчання їх залишили користуватися пристроєм без нагляду упродовж 8 днів.

У середньому люди користувалися джойстиком 26 хвилин на день на додаток до 25-хвилинної щоденної традиційної терапії.

Вчені кажуть, що розробка показала ефективність: пацієнти, які користувалися джойстиком, могли стиснути пальці рук 104 рази на день. Тоді як під час стандартної реабілітації пацієнти робили лише 15 стискань.

Далі науковці планують провести випробування джойстика у більшій групі людей упродовж довшого часу. Наразі дослідники задоволені результатом і сподіваються, що у майбутньому пацієнти зможуть використовувати пристрій не лише у лікарнях, а і вдома.

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