Британські вчені створили джойстик, який допоможе людям після інсульту відновити функції рук
Дослідження опублікували у Neurorehabilitation & Neural Repair, передає пресслужба Імперського коледжу Лондона, повідомляє "Громадське".
Після інсульту у людей може виникнути зниження сили м'язів. За даними університету, 60% людей, які пережили інсульт, стикаються з цією проблемою. Щоб покращити функції рук, пацієнти мають виконувати повторювальні вправи.
Для цього британські вчені створили джойстик GripAble, який складається з електронного руків'я та без кабелю під'єднується до планшета. Пацієнти мають стискати, повертати та підіймати руків'я, а воно вібруватиме у відповідь на виконання завдань під час гри.
У клінічному випробуванні взяли участь 30 пацієнтів після інсульту, але 26 із них навчилися користуватися джойстиком. Після навчання їх залишили користуватися пристроєм без нагляду упродовж 8 днів.
У середньому люди користувалися джойстиком 26 хвилин на день на додаток до 25-хвилинної щоденної традиційної терапії.
Вчені кажуть, що розробка показала ефективність: пацієнти, які користувалися джойстиком, могли стиснути пальці рук 104 рази на день. Тоді як під час стандартної реабілітації пацієнти робили лише 15 стискань.
Далі науковці планують провести випробування джойстика у більшій групі людей упродовж довшого часу. Наразі дослідники задоволені результатом і сподіваються, що у майбутньому пацієнти зможуть використовувати пристрій не лише у лікарнях, а і вдома.
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