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Британські вчені створили джойстик, який допоможе людям після інсульту відновити функції рук

Після інсульту у людей може виникнути зниження сили м'язів. За даними університету, 60% людей, які пережили інсульт, стикаються з цією проблемою
Британські вчені розробили джойстик, завдяки якому люди під час реабілітації після інсульту можуть покращити функції рук.
Британські вчені створили джойстик, який допоможе людям після інсульту відновити функції рук Чоловік із джойстиком, який допомагає у реабілітації після інсульту Фото: Імперський коледж Лондона

Дослідження опублікували у Neurorehabilitation & Neural Repair, передає пресслужба Імперського коледжу Лондона, повідомляє "Громадське".

Після інсульту у людей може виникнути зниження сили м'язів. За даними університету, 60% людей, які пережили інсульт, стикаються з цією проблемою. Щоб покращити функції рук, пацієнти мають виконувати повторювальні вправи.

Для цього британські вчені створили джойстик GripAble, який складається з електронного руків'я та без кабелю під'єднується до планшета. Пацієнти мають стискати, повертати та підіймати руків'я, а воно вібруватиме у відповідь на виконання завдань під час гри.

У клінічному випробуванні взяли участь 30 пацієнтів після інсульту, але 26 із них навчилися користуватися джойстиком. Після навчання їх залишили користуватися пристроєм без нагляду упродовж 8 днів.

У середньому люди користувалися джойстиком 26 хвилин на день на додаток до 25-хвилинної щоденної традиційної терапії.

Вчені кажуть, що розробка показала ефективність: пацієнти, які користувалися джойстиком, могли стиснути пальці рук 104 рази на день. Тоді як під час стандартної реабілітації пацієнти робили лише 15 стискань.

Далі науковці планують провести випробування джойстика у більшій групі людей упродовж довшого часу. Наразі дослідники задоволені результатом і сподіваються, що у майбутньому пацієнти зможуть використовувати пристрій не лише у лікарнях, а і вдома.

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04 09 2021 15:37
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