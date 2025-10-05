Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британський уряд хоче обмежити протести після нападу на синагогу

05 жовтня 2025, 19:19
Британський уряд хоче обмежити протести після нападу на синагогу
Йдеться, зокрема, і про можливість їхньої повної заборони після того, як тижні демонстрацій призвели до масових арештів
Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд надасть поліції нові повноваження щодо обмеження повторних протестіВ.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Махмуд також розглядає можливість прийняття законодавства про їхню повну заборону після того, як тижні демонстрацій призвели до масових арештів і виснажили ресурси правоохоронців.
 
День тому поліція заарештувала майже 500 людей під час останнього протесту на Трафальгарській площі у Лондоні на підтримку забороненої групи “Палестинська дія”. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше закликав організаторів скасувати суботній захід після нападу на манчестерську синагогу минулого тижня, який відбувся у Йом-Кіпур ‒ найсвятіший день у єврейському календарі.
 
Право на протест є фундаментальною свободою в нашій країні. Однак ця свобода має бути збалансована з правом інших громадян жити своїм життям без страху”, ‒ заявила Махмуд.
 
Після терористичного нападу в Манчестері лейбористський уряд стикається з питаннями про те, чи достатньо він зробив для захисту єврейської громади у Великій Британії. Віцепрем'єр-міністра Девіда Леммі розкритикували на панахиді, що відбулася в Манчестері після нападу на синагогу.

 

