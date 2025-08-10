Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії

10 серпня 2025, 15:57
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Аварійна посадка винищувача вплинула на деякі рейси в аеропорту Кагосіма

Британський винищувач-невидимка F-35 здійснив аварійну посадку в Японії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo News.

Винищувач здійснив посадку в аеропорту Кагосіма на південному заході Японії. За попередніми даними, це сталось через технічну несправність.
 
Офіційні особи в аеропорту відповіли журналістам, що це відбилося на деяких рейсах комерційних авіакомпаній, оскільки злітно-посадкову смугу було закрито приблизно на 20 хвилин після інциденту, який стався близько 11:30.
 
Інформація щодо постраждалих внаслідок інциденту не поступала. Видання нагадало, що з 4 серпня до наступного вівторка британські сили проводять спільні навчання з Морськими силами самооборони Японії та збройними силами США. Велика Британія відправила в західну частину Тихого океану ударну групу авіаносця.
 
За даними видання, тренувальні польоти літаків американського виробництва вже викликали негативну реакцію місцевих мешканців, незадоволених через шум. Спочатку навчання планувалося провести на безлюдному острові в префектурі Кагосіма після завершення будівництва бази Сил самооборони зі злітно-посадковими смугами. Утім, у лютому Міністерство оборони Японії заявило, що через затримки в будівництві місце проведення навчань перенесено на базу Нютабару.
Японія винищувач війна в Україні росія окупанти

