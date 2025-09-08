Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Брюссель розглядає скасування безвізу для Грузії через тиск на демократію

08 вересня 2025, 18:55
Брюссель розглядає скасування безвізу для Грузії через тиск на демократію
Фото: gettyimages.com
Єврокомісія не виключає активації механізму призупинення візових привілеїв.

Європейська комісія розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Грузією, якщо влада країни не повернеться до виконання демократичних зобов’язань. Наразі Брюссель вивчає офіційну відповідь Тбілісі на попередження ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії. 

"Комісія оцінює вжиті заходи та їхню відповідність рекомендаціям у контексті підготовки наступного звіту щодо механізму призупинення безвізу", - заявив речник.

Він нагадав, що 31 серпня уряд Грузії надіслав відповідь на лист Єврокомісії, який був переданий послу Грузії в Брюсселі ще 14 липня. У цьому листі ЄС застеріг Тбілісі від відходу від демократичних норм і закликав до конкретних кроків з їх відновлення.

"У разі тривалої невідповідності та після завершення оцінки, Комісія може активувати механізм призупинення дії безвізу", - додав представник ЄК.

Окремо в Єврокомісії звернули увагу на нещодавнє рішення грузинської влади заморозити банківські рахунки низки незалежних громадських організацій. У Брюсселі це назвали черговим нападом на основоположні права та використанням судової системи як інструмента репресій.

"ЄС закликає грузинську владу негайно скасувати це рішення", - наголосив він.

Зазначимо, що на початку року Євросоюз офіційно зупинив безвіз для грузинських дипломатів і посадовців після того як минулого року Грузія відмовилась від перемовин щодо вступу до ЄС до 2028 року.

 

