Брюссель знову "покарав" Орбана: Угорщина недоотримає €500 млн

01 жовтня 2025, 20:48
Брюссель знову
Фото: Getty Images
Таким чином Єврокомісія посилила тиск, наголошуючи на порушеннях принципів демократії й прав людини в Угорщині.

Європейська комісія відмовилася розблокувати основну частину з 545 мільйонів євро заморожених фондів ЄС для Угорщини, дозволивши виплату лише 163,5 мільйона євро у вигляді авансу. Причиною стали побоювання щодо можливого нецільового використання коштів, а також незадовільне виконання умов ЄС щодо верховенства права, академічної свободи та захисту меншин.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників.

Попри спробу уряду Віктора Орбана перенаправити кошти з університетських програм на "стратегічні" промислові проєкти, Комісія не схвалила більшу частину плану. Офіційна причина це ризик, що гроші все ж можуть бути витрачені на програми, які порушують принципи академічної свободи.

"Ми не будемо виділяти фінансування доти, доки не будуть виконані горизонтальні умови. А наразі вони не виконані", - заявив представник Єврокомісії Мацей Берестецький.

Рішення Єврокомісії ухвалене на тлі зростаючого напруження між Брюсселем і Будапештом. Орбан неодноразово блокував спільні рішення ЄС щодо посилення санкцій проти росії, розширення фінансової допомоги Україні та початку переговорів про її вступ до ЄС.

На неформальному саміті в Копенгагені лідери Євросоюзу обговорили можливий перехід від одноголосного голосування до кваліфікованої більшості, щоб обійти право вето, яким користується Орбан для шантажу партнерів.

Єврокомісія вже давно утримує частину фінансування для Угорщини, зокрема, близько 18 мільярдів євро — через систематичні порушення демократичних стандартів. Нині вона жорстко дотримується вимог: кошти будуть розблоковані лише після повного виконання "горизонтальних умов", зокрема реформи управління університетами, які контролюють лояльні до Орбана фонди.

"Розблокування всієї суми, ймовірно, викликало б негативну реакцію в Європарламенті та серед країн-членів, особливо в Північній Європі", - пише видання. 

 
