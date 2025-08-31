Будапешт знову ставить вето на ключові переговори України з ЄС

Також угорський міністр вкотре розкритикував надання Євросоюзом підтримки Україні.

Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не дозволить “відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів”.

Про це повідомляє Index.

Сійярто стверджує, що на угорський уряд знову чинився великий тиск, аби він дозволив прискорити вступ України до ЄС, підтримав нові санкції проти росії, цього разу вже в енергетичній сфері. Він заявив, що у Брюсселі нібито нехтують питанням енергетичної безпеки Будапешта. Сійярто поскаржився, що досі не було надано відповіді на лист угорського та словацького урядів, в якому вони закликали вжити заходів проти України після ударів по нафтопроводу “Дружба”.

Брюссель і більшість країн-членів ЄС не зацікавлені в мирі, а в тривалому продовженні війни в Україні й готові витратити ще мільярди на підтримку Києва, сказав Сійярто після зустрічі міністрів закордонних справ країн Союзу в Копенгагені в суботу, 30 серпня.

“У Копенгагені було визначено, що Україну необхідно підтримувати фінансово, і оскільки немає згоди щодо того, чи повинні бути заставою для цього заморожені російські активи, то очевидно, що для фінансування України можуть бути використані національний або європейський бюджети”, — заявив він.

За словами Сійярто, Угорщина “не піддасться тиску і захистить угорський народ від негативних наслідків війни та санкцій”. По-перше, Угорщина підтримуватиме “мирні зусилля” американського президента Дональда Трампа. По-друге, Будапешт не дозволить, “щоб Україну втягнули до ЄС, бо це знищило б угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку та дозволило б українській мафії проникнути до Угорщини”, сказав він.

"Ось чому ми не дозволимо відкрити суттєву частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів", — заявив Сійярто.

"По-третє, ми не дозволимо …використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії, тому ми й надалі не підтримуємо використання близько 2500 мільярдів форинтів з грошей європейських платників податків, з Європейського фонду миру, на все це. І, нарешті, по-четверте, ми не дозволимо Брюсселю і Києву спільно ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", — додав Сійярто.

Нагадаємо, низка країн Європейського Союзу обговорює можливість змінити принцип ухвалення рішень у блоці через постійні вето з боку Угорщини.