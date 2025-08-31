Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Країни ЄС розглядають зміну правил ухвалення рішень через вето Угорщини

31 серпня 2025, 08:52
Угорщина послідовно виступала проти ключових рішень щодо України — від фінансової підтримки до переговорів про вступ до ЄС.

Низка країн Європейського Союзу обговорює можливість змінити принцип ухвалення рішень у блоці через постійні вето з боку Угорщини.

Як повідомляє Bloomberg, документ із пропозиціями був поширений серед держав-членів ЄС напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться 30 серпня у Копенгагені.

Група з 12 країн вивчила правові механізми, які дозволили б переходити до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю, а не одноголосно. Це може прискорити процес ухвалення рішень та знизити ризик їх блокування окремими державами.

За даними видання, ініціатива пов’язана з позицією Будапешта. Угорщина послідовно виступала проти ключових рішень щодо України — від фінансової підтримки до переговорів про вступ до ЄС. Такі кроки неодноразово провокували дипломатичні суперечки в середині Союзу.

Зокрема, 29 серпня Угорщина відмовилася підписати заяву, яка засуджувала нові російські атаки по Україні.

Угорщина виступає проти членства України в ЄС і НАТО, а також блокує надання допомоги Києву від Євросоюзу.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявив, що уряд Віктора Орбана втручається у внутрішні справи України та використовує війну у власних політичних інтересах.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський нібито прагне бачити в Будапешті «маріонетковий уряд, який надсилав би угорські гроші Україні».

УгорщинаЄвросоюз

