Букінгемський палац перегляне свою політику різноманіття на тлі заяв Меган Маркл про расизм

Королівська сім’я ще деякий час тому вдалася до заходів для забезпечення різноманіття серед її найманих працівників, але вони наразі не дали бажаних результатів

У британській королівській сім’ї планують переглянути впроваджені заходи із забезпечення різноманіття серед персоналу (політика різноманіття, diversity policy) після заяв Меган Маркл про расизм в інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Про це першим повідомив таблоїд Mail on Sunday, пізніше інформацію підтвердив BBC із посиланням на джерела в Букінгемському палаці, пише "Громадське".

За інформацією видань, королівська сім’я ще деякий час тому вдалася до заходів для забезпечення різноманіття серед її найманих працівників, але вони наразі не дали бажаних результатів.

Тепер же Букінгемський палац ініціював перевірку своїх заходів із забезпечення різноманіття, до якої будуть залучені представники різних рас, люди з інвалідністю та представники ЛГБТ+-спільноти.

Таку перевірку, говорять джерела ЗМІ, підтримали всі члени королівської родини. Одним із її можливих результатів може бути запровадження посади "відповідального за різноманіття" в Букінгемському палаці.

Про перегляд політики різноманіття в королівській родині у ЗМІ повідомили через два тижні після виходу інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл, які у 2020 році вирішили відмовитися від виконання королівських обов’язків.

Тоді Меган заявила, що під час її першої вагітності один із членів королівської родини цікавився в неї, якого кольору буде шкіра дитини. Гаррі й Меган відмовилися уточнювати, хто це сказав, але зазначили, що це не королева Єлизавета ІІ чи її чоловік, герцог Единбурзький Філіп.

У Букінгемському палаці тоді заявили, що заяви Меган про расизм у королівській родині "викликають занепокоєння" і будуть розглянуті "в приватному порядку".

Наагадаємо, що у Букінгемському палаці прокоментували інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл