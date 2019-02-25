Бурбак заявив, що 5 років тому уряд Яценюка спрямував Україну на європейський шлях розвитку

Керівник фракції "Народного фронту" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради наголосив, що п'ять років тому уряд Яценюка спрямував Україну на європейський шлях розвитку.

"Нагадаю, що цими днями виповнюється 5 років від початку роботи уряду Арсенія Яценюка. Уряду, який попри збройну агресію Росії, попри війну й високу ймовірність дефолту започаткував у країні масштабні зміни. Це були надекстремальні умови. Пам'ятаю це, бо працював тоді в Кабміні на посаді міністра транспорту", - зазначив Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Перший уряд Арсенія Яценюка справедливо називають реанімаційним, який рятував державу у горнилі війни, коли система державного управління була паралізованою. Нависала реальна загроза холоду і колапсу. Ми це відвернули. Це було всього лише п’ять років тому. Але ми не лише втримали ситуацію, а й твердо спрямували Україну на європейський шлях розвитку", - підкреслив він.

Керівник фракції "Народний фронт" також зазначив, що сьогодні політики можуть собі дозволити зосередитися на політичних дебатах та політичній боротьбі, яка навіть часто переходить дозволені межі.

"У нас демократія. Але, зауважу, така свобода, зокрема можливість вільних виборів, - за це все заплачено дорогою ціною. За цим - подвиг Героїв Майдану, наших солдат на "нулях". Не забувайте про це. Як і про те, що уряд Яценюка 2014-го не відступив, рятуючи країну. Ми вистояли. Ми не злякалися. Ми йдемо вперед!", - підкреслив Бурбак.

Він також процитував організатора та ідейного натхненника польських економічних реформ Лєшека Бальцеровіча, який свого часу високо оцінив досягнення уряду Яценюка: "Була загроза краху. І завдяки уряду Яценюка цей крах не стався".

"Наголошу: усі позитивні і небувалі перетворення в країні нам довелося реалізувати в умовах війни, окупації наших територій та втрати п‘ятої частини промисловості. Це правда. Пам'ятаймо про це", - резюмував Максим Бурбак.