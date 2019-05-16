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Бурбак: Президент, Рада і уряд повинні продовжити той курс, який Україна тримає протягом 5 років

"Це незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО"
Керівник фракції "Народний фронт" переконаний, що після інавгурації новообраного Президента Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів повинні працювати для продовження реформування країни і курсу на членство в ЄС та НАТО.
Бурбак: Президент, Рада і уряд повинні продовжити той курс, який Україна тримає протягом 5 років Фото: nfront.org.ua

"Позиція "Народного фронту" протягом останніх 5 років: парламент повинен бути дієздатним. І зараз в цьому парламенті, який зробив дуже багато для реформування країни, "Народний фронт" є його стовпом", - заявив Максим Бурбак під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту.

"Скільки разів нас "розганяли", скільки прогнозували позачергові вибори - "Народний фронт" довів своєю роботою: парламент дієздатний, він приймає закони, які змінюють на краще ситуацію в країні", - зазначив Бурбак.

Керівник фракції також наголосив, що важливо і надалі продовжувати той курс реформ, який був започаткований урядом Арсенія Яценюка.

"Після інавгурації новообраного Президента Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів повинні робити все, щоб продовжити реформування країни відповідно до того курсу, який ми закріпили у Конституції. Це незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО",  - підкреслив Максим Бурбак.

"Це те, що починалось у 2014 році, коли урядом Арсенія Яценюка було запроваджено кардинальні зміни, які дозволили нашій країні отримати безвіз, які дозволили нашій країні підписати асоціацію з ЄС. Тому Президент, парламент і Кабмін повинні продовжити той курс, який Україна тримає потягом 5 років", - резюмував Бурбак. 

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16 05 2019 18:12
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