Чат-боти зі штучним інтелектом були використані для створення десятків ферм новинного контенту – Bloomberg

У новому звіті задокументовано 49 нових вебсайтів, наповнених такими інструментами штучного інтелекту, як ChatGPT, які видають себе за новинні видання.

Рейтингова група NewsGuard виявила 49 вебсайтів новин, створених чат-ботами зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

NewsGuard задокументував, як чат-боти генерували брехню для опублікованих матеріалів. Деякі сайти оформлені як новини із загальними назвами, як-от News Live 79 та Daily Business Post, а інші діляться порадами щодо способу життя, новинами про знаменитостей.

Однак ніхто не повідомляє, що вони оновлюють вміст за допомогою чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT від OpenAI Inc. і, можливо, Google Bard від Alphabet Inc., які можуть генерувати детальний текст на основі простих користувальницьких підказок.

Більшість сайтів – це ферми контенту, тобто низькоякісні вебсайти, керовані анонімними джерелами, які публікують матеріали для залучення реклами. Зазначається, що вебсайти базуються по всьому світу і виходять кількома мовами, включаючи англійську, португальську, тагальську та тайську.

Рейтинги довіри NewsGuard для вебсайтів новин базуються на дев'яти критеріях, пов'язаних з журналістською практикою джерела. На основі дев'яти критеріїв кожному сайту присвоюється оцінка довіри від 0 до 100 і загальний рейтинг червоного кольору (в цілому ненадійний) або зеленого (в цілому заслуговує на довіру).

NewsGuard стверджує, що оцінив понад 6 000 джерел новин, на які припадає 95% взаємодії з новинами у США, Великій Британії, Франції, Німеччині та Італії.

Всесвітній економічний форум заявив про те, що близько 75% компаній, опитаних ВЕФ, протягом п'яти років планують впровадити технології штучного інтелекту, що, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 млн робочих місць.

Згідно з прогнозом, у найближчі роки світові ринки праці зіткнуться з масовими скороченнями, пов'язаними з тим, що штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності.

Такі технології, як штучний інтелект, прискорюють скорочення канцелярської роботи, одночасно збільшуючи попит на фахівців зі сфери технологій та кібербезпеки.

Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться в результаті впровадження ШІ, діджиталізації та інших економічних змін, як-от перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків поставок.

Нагадаємо, що міністри цифровізації G7 узгодили п'ять принципів управління штучним інтелектом.