Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чехія може втратити статус ключового союзника України — ЗМІ

09 серпня 2025, 18:58
Чехія може втратити статус ключового союзника України — ЗМІ
Фото: gettyimages.com
За результатами опитувань, на майбутніх парламентських виборах, які відбудуться восени, з великим відривом лідирує колишній прем'єр-міністр і голова партії ANO Андрій Бабіш, який критикує допомогу Києву, виступає за швидкі мирні переговори з росією.

Україна незабаром може втратити важливого прихильника в Європі - Чехію, яка прийняла величезну кількість українських біженців, активно передавала нашій країні озброєння, і створила міжнародний альянс із закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Однак зараз Чех загрожує зміна курсу.

Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

За результатами опитувань, на майбутніх парламентських виборах, які відбудуться восени, з великим відривом лідирує колишній прем'єр-міністр і голова партії ANO Андрій Бабіш, який критикує допомогу Києву, виступає за швидкі мирні переговори з росією і заявляє про готовність припинити постачання зброї - включно із закупівлею боєприпасів для ЗСУ.

Бабіш, який обіймав посаду прем'єр-міністра з 2017 по 2021 рік, позиціонував себе як затятий прихильник Дональда Трампа, він також вважає прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана прикладом для наслідування.

"У європейських столицях існують побоювання, що повернення Бабіша до влади може підірвати підтримку України з боку інших центральноєвропейських країн і зміцнити вісь Орбана і словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо", - пише видання.

Сам Бабіш нещодавно посилив ці побоювання, заявивши, що уряд під керівництвом АНО призупинить ініціативу щодо поставок боєприпасів, а також подальші поставки чеської зброї Києву. Він також відкидає нещодавно узгоджене збільшення оборонних витрат у рамках НАТО і вже поставив під сумнів зобов'язання за статтею 5 про взаємну допомогу.

Однак ключовим фактором його зовнішньополітичного курсу буде те, з ким ANO сформує коаліцію, оскільки її рейтинг схвалення в опитуваннях становить близько 30%, і недостатній для більшості.

Ймовірний, але складний сценарій для Бабіша полягає в тому, що його партія отримає парламентську більшість тільки з вкрай правою СДПН Томіо Окамури - прихильниками путіна. СДПН вимагає проведення референдумів щодо виходу Чехії з ЄС і НАТО, крім того, в її списках є проросійські кандидати, які поширюють кремлівську пропаганду, зазначає NZZ.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо ціна виживання України полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то це прийнятна ціна. Він підкреслив, що його країна та інші союзники ніколи юридично не визнають окуповані території російськими.

вибориЧехіядопомога Україні

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється