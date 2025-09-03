Чехія щороку виділятиме понад €40 млн на відновлення України

Допомога розрахована на 2026-2030 роки.

Сьогодні, 3 вересня, уряд Чехії ухвалив рішення щорічно виділяти один мільярд крон на відновлення України в рамках продовженої державної програми на 2026-2030 роки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після засідання уряду, передає Novinky.

За словами Ліпавського, програма, яка діє з 2023 року, продовжиться з удвічі більшим фінансуванням, ніж у попередні роки. Фінансування надходитиме через Національний банк розвитку і буде спрямоване як на гуманітарну допомогу, так і на інфраструктурні проєкти в Україні.

"Це флагман доброго імені Чехії у світі", – наголосив дипломат.

Також він зазначив, що завдяки цій програмі Чехія отримає підтримку з боку Європейського Союзу. Зокрема, у березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти загальною вартістю 4 млрд крон, які також сприятимуть українському відновленню.

Окремо Ліпавський нагадав, що найближчої неділі виповнюється шість місяців з моменту, коли Україна погодилася на запропонований США план припинення вогню. Натомість, за його словами, росія досі не демонструє жодної готовності до завершення війни.