Чемпіон світу з футболу у складі збірної Англії Рон Флауерс помер у віці 87 років

У складі збірної Англії Флауерс став чемпіоном світу 1966 року

Колишній півзахисник збірної Англії з футболу Рон Флауерс помер на 88-му році життя, повідомляється на сайті "Вулверхемптону", кольори якого він захищав на клубному рівні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У цей сумний час усі думки клубу про сім'ю та друзів Рона", - йдеться в повідомленні.

Флауерс виступав за "Вулверхемптон" з 1952 по 1967 рік, зігравши за команду у 515 матчах. У її складі він по три рази виграв чемпіонат та Суперкубок Англії, один раз - Кубок Англії.

У складі збірної Англії Флауерс став чемпіоном світу 1966 року.