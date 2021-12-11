СПОРТ НОВИНИКолишній півзахисник збірної Англії з футболу Рон Флауерс помер на 88-му році життя, повідомляється на сайті "Вулверхемптону", кольори якого він захищав на клубному рівні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіон світу з футболу у складі збірної Англії Рон Флауерс помер у віці 87 років
У складі збірної Англії Флауерс став чемпіоном світу 1966 року
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У цей сумний час усі думки клубу про сім'ю та друзів Рона", - йдеться в повідомленні.
Флауерс виступав за "Вулверхемптон" з 1952 по 1967 рік, зігравши за команду у 515 матчах. У її складі він по три рази виграв чемпіонат та Суперкубок Англії, один раз - Кубок Англії.
У складі збірної Англії Флауерс став чемпіоном світу 1966 року.
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