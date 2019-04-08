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Чергова стрілянина у США: у парку в Чикаго стріляли по людях, сім постраждалих

Невідомі відкрили вогонь по людях у парку з чорного автомобіля Chevrolet Camaro, який проїжджав поруч
В одному з парків Чикаго невідомі обстріляли людей з машини, внаслідок чого семеро осіб дістали поранення.
Чергова стрілянина у США: у парку в Чикаго стріляли по людях, сім постраждалих Фото: 24tv.ua

Інцидент стався о 1:20 ночі 4 серпня (9:20 за Києвом), невідомі відкрили вогонь по людях у парку з чорного автомобіля Chevrolet Camaro, який проїжджав поруч. Поранення дістали семеро людей, п'ятьох з них доставили в лікарні,  повідомляє NBC з посиланням на місцеву поліцію.

Нагадаємо, у штаті Огайо 4 серпня чоловік відкрив стрілянину після того, як його не пустили в бар. Щонайменше 9 людей загинули, ще 16 дістали поранення.

Раніше внаслідок масового розстрілу відвідувачів торговельного центру в місті Ель-Пасо у штаті Техас загинули щонайменше 20 людей, ще 26 дістали поранення.

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