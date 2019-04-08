CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ одному з парків Чикаго невідомі обстріляли людей з машини, внаслідок чого семеро осіб дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чергова стрілянина у США: у парку в Чикаго стріляли по людях, сім постраждалих
Невідомі відкрили вогонь по людях у парку з чорного автомобіля Chevrolet Camaro, який проїжджав поруч
Фото: 24tv.ua
Інцидент стався о 1:20 ночі 4 серпня (9:20 за Києвом), невідомі відкрили вогонь по людях у парку з чорного автомобіля Chevrolet Camaro, який проїжджав поруч. Поранення дістали семеро людей, п'ятьох з них доставили в лікарні, повідомляє NBC з посиланням на місцеву поліцію.
Нагадаємо, у штаті Огайо 4 серпня чоловік відкрив стрілянину після того, як його не пустили в бар. Щонайменше 9 людей загинули, ще 16 дістали поранення.
Раніше внаслідок масового розстрілу відвідувачів торговельного центру в місті Ель-Пасо у штаті Техас загинули щонайменше 20 людей, ще 26 дістали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 08 2019 19:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
No articles