Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу до НАТО

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив України

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив України, повідомляє Balkan Insight.

"Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський у понеділок підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України", - йдеться в повідомленні.

Уряд Чорногорії пообіцяв підтримувати Україну військовою та гуманітарною допомогою, а також прийомом українських біженців.

"Україна захищає цінності цивілізації, яка вирішила жити у мирі й демократії. Ми сподіваємося на мир і віримо, що він настане. До того, як це станеться, ви можете розраховувати на всебічну підтримку Чорногорії", - наголосив Дрітан Абазович.