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ПОЛІТИКА

Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу до НАТО

06 грудня 2022, 10:12
Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу до НАТО
Фото: geo-politica.info
Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив України

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив України,  повідомляє  Balkan Insight.

"Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський у понеділок підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України", - йдеться в повідомленні.

Уряд Чорногорії пообіцяв підтримувати Україну військовою та гуманітарною допомогою, а також прийомом українських біженців.

"Україна захищає цінності цивілізації, яка вирішила жити у мирі й демократії. Ми сподіваємося на мир і віримо, що він настане. До того, як це станеться, ви можете розраховувати на всебічну підтримку Чорногорії", - наголосив Дрітан Абазович.

 

 


НАТОЧорногоріяУкраїна

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