Concorde Capital очікує у 2021 р. зростання ВВП України на 4,1% за інфляції 8%
Інвесткомпанія Concorde Capital очікує зростання економіки України у 2021 році на 4,1% за інфляції 8% і середньорічного курсу 27,6 грн/$1, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з ним, на кінець року курс становитиме близько 28,2 грн/$1, баланс поточного рахунку залишиться позитивним - $0,5 млрд, а резерви зростуть до $30,5 млрд.
За оцінками Concorde Capital, падіння ВВП у першому кварталі становило 2,7%.
У компанії також зазначили, що ревальвація гривні призупинилася у зв'язку з посиленням ризику відновлення військової агресії, і цей самий ризик призвів до подальшого послаблення інтересу нерезидентів до українського боргового ринку.
У Concorde Capital оцінюють загальну потребу держбюджету у фінансуванні в $11,8 млрд, з яких на внутрішньому ринку за рахунок ОВДП - $4,4 млрд, міжнародних фінансових організацій - $1,8-4,6 млрд, що змушує шукати ще $5,5-2,8 млрд в інших джерелах.
У компанії зазначили, що станом на 19 квітня чисте залучення на ринку ОВДП становило лише 6 млрд грн, хоча минулого року результат був іще гірший - "мінус" 3 млрд грн.
Наступного року Concorde Capital очікує уповільнення зростання до 3,5% за зниження інфляції до 5,5%.
Нагадаємо, що рейтингове агентство Fitch спрогнозувало зростання ВВП України у 2021 році
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