Данія планує купити дрони-перехоплювачі після нових інцидентів з невідомими БпЛА

25 вересня 2025, 12:51
Фото: ria.ru
Уряд називає ситуацію проявом гібридної загрози та попереджає про необхідність швидкої адаптації до нових реалій безпеки.

Після другого за тиждень інциденту з невідомими безпілотниками поблизу стратегічних об’єктів, Данія серйозно розглядає можливість придбання дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору.

Про це повідомляє телеканал TV2 з посиланням на заяву міністра юстиції Данії Петера Хуммельгора. 

"Ми забезпечимо додаткові можливості для ефективної нейтралізації безпілотників", - заявив міністр, додавши, що йдеться про нові, швидкі дрони, здатні переслідувати та, у разі необхідності, виводити з ладу ворожі апарати.

Крім того, уряд планує найближчим часом внести законодавчі зміни, які дозволять адміністраторам стратегічної інфраструктури — зокрема, аеропортів та військових баз - самостійно збивати небезпечні БпЛА.

"Часи, коли хто завгодно міг запускати великі дрони над територією Данії, вже минули", - підкреслив Хуммельгор.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен анонсував скликання спеціального засідання в п’ятницю для обговорення комплексних заходів із посилення захисту від безпілотних загроз.

"Ми перебуваємо в умовах гонки технологій. Це динамічний процес — неможливо досягти остаточної готовності, потрібно постійно адаптуватися", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо про нову появу невідомих дронів над територією Данії, зокрема в районі військових об’єктів. Через загрозу тимчасово було призупинено роботу аеропорту в місті Ольборг на півночі країни.

Данські посадовці вважають інциденти елементами гібридної атаки, метою якої є психологічний тиск на населення та підрив національної безпеки. За їхніми словами, висока ймовірність, що подібні провокації повторяться.

Сьогодні, 25 вересня, біля аеропортів Данії знову помітили невідомі дрони

Це вже третій подібний інцидент у скандинавському регіоні за останні кілька днів.

 

Даніядрони

