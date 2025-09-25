Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Біля аеропортів Данії знову помітили невідомі дрони: польоти зупиняли

25 вересня 2025, 10:19
Фото: з вільного доступу
Це вже третій подібний інцидент у скандинавському регіоні за останні кілька днів.

Аеропорт Ольборга на півночі Данії тимчасово припинив роботу через появу невідомих безпілотників у повітряному просторі. Інцидент стався лише за два дні після подібних випадків у Копенгагені та Осло.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви данської поліції.

За словами правоохоронців, перші дрони були помічені поблизу аеропорту близько 21:44 у вівторок, 24 вересня. Вони літали з увімкненою підсвіткою, що дозволяло легко зафіксувати їхню присутність. Аеропорт було закрито приблизно на три години: до 00:54 наступного дня. Унаслідок цього щонайменше три рейси були перенаправлені до інших аеропортів.

Поліція підтвердила, що у повітрі перебували декілька безпілотників, однак їхнє походження, тип і цілі наразі залишаються невідомими. Також незрозуміло, чи мають ці дрони зв’язок з апаратами, які нещодавно помічали біля аеропорту Копенгагена. Спроби ідентифікувати або "посадити" апарати результату не дали, операторів знайти не вдалося.

"Поки що рано говорити, яка мета цих польотів і хто за ними стоїть", - заявили у поліції.

Інциденти з дронами були зафіксовані і в інших районах Данії. За даними поліції Південної Ютландії, аналогічні випадки сталися біля невеликих аеропортів в містах Есб'єрг, Сондерборг та Скридструп, де, зокрема, розташована одна з баз ВПС Данії.

У Збройних силах країни підтвердили, що надають підтримку поліції в розслідуванні, але від подальших коментарів утрималися.

Комісар Національної поліції Торкільд Фогде зазначив, що з понеділка правоохоронці отримали велику кількість повідомлень про помічені безпілотники:

"Звісно, не всі ці повідомлення викликають інтерес у поліції чи військових. Але деякі – так. І випадок біля Ольборга, без сумніву, один із них", - сказав він.

Правоохоронці також підкреслили, що характер дій дронів біля Ольборга нагадував патерн, зафіксований під час інциденту біля Копенгагена.

Розслідування триває.

Днями ми писали, що Данія зазнала найсерйознішої атаки на інфраструктуру, де дрони паралізували роботу аеропорту.

 

Даніякібератака

