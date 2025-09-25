Біля аеропортів Данії знову помітили невідомі дрони: польоти зупиняли

Це вже третій подібний інцидент у скандинавському регіоні за останні кілька днів.

Аеропорт Ольборга на півночі Данії тимчасово припинив роботу через появу невідомих безпілотників у повітряному просторі. Інцидент стався лише за два дні після подібних випадків у Копенгагені та Осло.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви данської поліції.

За словами правоохоронців, перші дрони були помічені поблизу аеропорту близько 21:44 у вівторок, 24 вересня. Вони літали з увімкненою підсвіткою, що дозволяло легко зафіксувати їхню присутність. Аеропорт було закрито приблизно на три години: до 00:54 наступного дня. Унаслідок цього щонайменше три рейси були перенаправлені до інших аеропортів.

Поліція підтвердила, що у повітрі перебували декілька безпілотників, однак їхнє походження, тип і цілі наразі залишаються невідомими. Також незрозуміло, чи мають ці дрони зв’язок з апаратами, які нещодавно помічали біля аеропорту Копенгагена. Спроби ідентифікувати або "посадити" апарати результату не дали, операторів знайти не вдалося.

"Поки що рано говорити, яка мета цих польотів і хто за ними стоїть", - заявили у поліції.

Інциденти з дронами були зафіксовані і в інших районах Данії. За даними поліції Південної Ютландії, аналогічні випадки сталися біля невеликих аеропортів в містах Есб'єрг, Сондерборг та Скридструп, де, зокрема, розташована одна з баз ВПС Данії.

У Збройних силах країни підтвердили, що надають підтримку поліції в розслідуванні, але від подальших коментарів утрималися.

Комісар Національної поліції Торкільд Фогде зазначив, що з понеділка правоохоронці отримали велику кількість повідомлень про помічені безпілотники:

"Звісно, не всі ці повідомлення викликають інтерес у поліції чи військових. Але деякі – так. І випадок біля Ольборга, без сумніву, один із них", - сказав він.

Правоохоронці також підкреслили, що характер дій дронів біля Ольборга нагадував патерн, зафіксований під час інциденту біля Копенгагена.

Розслідування триває.

