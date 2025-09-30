Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія терміново призиває сотні резервістів

30 вересня 2025, 10:57
Данія терміново призиває сотні резервістів
Фото: з вільного доступу
Точний масштаб призову невідомий
Деякі данські солдати були терміново призвані на службу в Данії.
 
Про це йдеться в конфіденційній повістці, зміст якої став відомий телеканалу TV 2.
 
Призов здійснюється з прямим посиланням на ситуацію з дронами в данському повітряному просторі. У документі йдеться про те, що солдати мають з'явитися на службу "якнайшвидше". Однак точний масштаб призову невідомий. За даними джерел, йдеться про кілька сотень військовослужбовців.
 
Незалежно від масштабу, такі термінові призови вкрай незвичні, зазначають журналісти.
 
"Це свідчить про те, що ми перебуваємо в абсолютно винятковій ситуації. Тому й вживаються такі виняткові заходи. Не пригадую, щоб чув про подібне раніше", - заявив радник з питань безпеки і колишній головний аналітик Служби військової розвідки Якоб Каарсбо.
 
За відомостями TV 2, призов пов'язаний із підготовкою до можливого розгортання військ на території країни. За словами радника з безпеки, це цілком логічно напередодні саміту ЄС, який скоро відбудеться в Копенгагені.
 
"У будь-якому разі ми перебуваємо в умовах підвищеної готовності з урахуванням подій, що відбуваються. А російські кораблі продовжують курсувати навколо нашої країни. Упевнений, що будуть задіяні всі ресурси", - сказав Якоб Каарсбо.

 

