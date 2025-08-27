Данія викликала посла США

За даними данської телекомпанії, щонайменше троє громадян США, пов’язаних з адміністрацією Дональда Трампа, підозрюються у спробах сприяти включенню Гренландії до складу США

МЗС Данії викликало посла США через повідомлення розвідки про американські операції впливу в Гренландії, спрямовані на посилення опозиції щодо Копенгагена.

Про це повідомляє Reuters.

За даними данської телекомпанії, щонайменше троє громадян США, пов’язаних з адміністрацією Дональда Трампа, підозрюються у спробах сприяти включенню Гренландії до складу США.

"Якщо хтось думає, що може вплинути на це, створивши "п'яту колону" або здійснюючи такого роду діяльність, то це суперечить принципам співпраці між державами. Для нас важливо дуже чітко виступити проти Сполучених Штатів", – сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Міністр додав, що така ситуація є "абсолютно неприйнятною".