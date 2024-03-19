Данія з Нідерландами і США озвучили ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16

Також міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен представив колегам дані про вміст шістнадцятого пакету допомоги Києву.

На засіданні у форматі "Рамштайн" 19 березня Данія озвучила Нідерландам і США ситуацію з відправленням Україні перших вишищувачів F-16.

Про це йдеться на сайті данського Міністерства оборони.

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен представив колегам дані про вміст шістнадцятого пакету допомоги Києву. Йдеться, зокрема, про відправлення установок CAESAR і боєприпасів калібру 155 мм.

Також ішлося про винищувачі.

"Зустріч під керівництвом Америки дає мені можливість зустрітися віч-на-віч з моїми колегами з міністерств оборони, обговорити ситуацію в Україні та разом знайти рішення на благо українців і для нашої спільної безпеки. Ми, окрім іншого, використали сьогоднішню зустріч для надання інформації спільно зі США та Нідерландами про статус передачі перших винищувачів F-16 Україні", - заявив Троельс Лунд Поульсен.