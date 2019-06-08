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ДБР підозрює , що за допомогою державних облігацій зловмисники могли відмити понад один млрд грн

У справі фігурують 400 осіб
Державне бюро розслідувань підозрює, що використовуючи державні облігації внутрішньої державної позики зловмисники могли відмити 1,05 мільярда гривень.
ДБР підозрює , що за допомогою державних облігацій зловмисники могли відмити понад один млрд грн Фото: wallpaperspider.com

Такі дані наводяться у кримінальному провадженні ДБР щодо можливого відмивання коштів за допомогою державних облігацій, повідомляє "Громадське" з посиланням Finbalance.

У справі фігурують 400 осіб. Вони проводили на біржі сумнівні операції, за допомогою яких зменшували податкові зобов’язання низки компаній та отримували фіктивні доходи.

Зазначається, що схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації - інвестиційний збиток.

Як наслідок, компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Зловживання відбувались одразу на декількох українських баржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Наразі Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних справ стосовно високопосадовців.

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