ДБР порушило справу проти судді Баришівського суду, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp

Жінка заявила, що послугами SkyUp ніколи не користувалася і позов не подавала

Після розслідування журналістів Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка припинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp.

Журналісти знайшли жінку, нібито за позовом якої суддя позбавила перевізника ліцензії. Водночас жінка заявила, що послугами SkyUp ніколи не користувалася і позов не подавала, повідомляє програма "Схеми", після розслідування якої й порушили справу.

24 червня ДБР порушило справу за статтею 375 (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу.

У Бюро розповіли, що збирають докази та отримують свідчення у цій справі, проте підозру поки нікому не оголошували.

Журналісти хотіли поспілкуватися із самою Литвиненко, але в суді заявили, що вона зараз у відпустці.

Нагадаємо, що 12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року.